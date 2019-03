Pays-Bas : au moins un mort lors d'une fusillade dans un tramway à Utrecht

Au moins une personne a été tuée lors d'une fusillade dans un tramway dans la ville néerlandaise d'Utrecht, a rapporté lundi l'agence de presse néerlandaise ANP. La victime était recouverte d'un drap et gisait sur la voie entre deux wagons, a rapporté un journaliste d'ANP qui s'est rendu sur place. L'information n'a pas été confirmée officiellement par la police, qui a signalé de son côté de "plusieurs blessés", indiqué ne pas exclure la piste "terroriste" dans la fusillade et précisé que le ou les tireur(s) avai(en)t pris la fuite.

La piste terroriste évoquée. "Fusillade sur la place du 24 octobre. Plusieurs blessés signalés. Une opération de secours est en cours", ont ainsi déclaré les forces de l'ordre dans un tweet, précisant qu'il s'agissait "d'une fusillade dans un tramway" et que plusieurs hélicoptères médicaux ont été déployés. "Une enquête sur la fusillade sur la place du 24 octobre à Utrecht est en cours. Dans celle-ci, nous prenons également en compte un éventuel motif terroriste", a précisé la police dans un second tweet. L'agence nationale pour la sécurité et la lutte contre le terrorisme (NCTV) a également indiqué sur Twitter qu'un "motif terroriste (n'était) pas exclu".

La police, qui a conseillé aux écoles de la ville de fermer leurs portes, n'a pas exclu qu'il y ait eu plusieurs tireurs. La sécurité a également été renforcée dans les bâtiments clés et les aéroports des Pays-Bas, dont celui d'Amsterdam-Schiphol.