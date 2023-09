Pascal Praud et vous - Séisme au Maroc : «C'est bon, je vais mourir», une auditrice raconte la nuit du drame

Une nuit d'horreur. Dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre, le Maroc a connu le tremblement de terre le plus puissant jamais enregistré dans le pays où plus de 2.100 personnes ont perdu la vie. Les deux zones les plus touchées par ce drame, la province d'Al-Haouz et de Taroudant, se trouvent au sud-ouest de la ville touristique de Marrakech. Houda, une auditrice de l'émission Pascal Praud et vous, vit dans le centre de "la ville rouge". Présente dans son appartement au moment du séisme, cette marocaine a cru mourir pendant les 20 ou 30 secondes de secousse, une éternité pour elle.

"C'est bon, je vais mourir, je vais être enterrée, c'est la fin", se disait Houda lors du tremblement. Elle qui n'avait jamais connu de telle catastrophe n'a même pas eu le temps de penser à se sauver et s'est retrouvée collée au mur. "J'ai pensé à ma famille, à mes voisins, à tout le monde. Je n'ai pensé ni à l'argent, ni au papier, juste aux être humains", admet-elle au micro d'Europe 1. Après la trentaine de secondes de secousse, Houda a juste pris son téléphone pour avoir des nouvelles de sa famille, même si le réseau était coupé, et s'est rendue en pyjama dans la rue pour y passer la nuit entière.