Pascal Praud et vous - Monarchie britannique : «La guerre fait rage entre Harry et Meghan et Charles III», affirme Bertrand Deckers

Le roi Charles III fête ses 75 ans ce mardi 14 novembre. C'est à cette occasion que Pascal Praud a reçu Bertrand Deckers, spécialiste de la monarchie britannique, dans l'émission Pascal Praud et vous. L'auteur du livre Mon petit dictionnaire de la Royauté explique que le roi d'Angleterre n'a pas invité son fils Harry et son épouse Meghan pour le dîner prévu ce soir-là. "N'ayons pas peur des mots, l'ambiance n'est pas bonne. La guerre fait rage entre les Sussex (Meghan et Harry) et Charles III", a-t-il affirmé sur Europe 1.