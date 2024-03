Pascal Praud et vous - Israël-Hamas : «Sans Tsahal, on serait tous morts aujourd'hui», appuie un Franco-israélien sur place

Alors que le conflit entre le Hamas et Israël se poursuit depuis bientôt cinq mois, l'acteur français Gérard Darmon est venu soutenir l'action de Tsahal, l'armée israélienne, en félicitant ses soldats. Un hommage que rend également Jérémy, auditeur de l'émission Pascal Praud et vous, et installé en Israël avec sa famille depuis six ans. Pour ce Franco-israélien, "sans Tsahal, on serait tous morts aujourd'hui (...) Tsahal est une armée qui protège ses citoyens", affirme-t-il, soulignant qu'au sein de l'État hébreu résidaient des Israéliens juifs, arabes et chrétiens.