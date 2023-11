Pascal Praud et vous - Israël-Hamas : pour le Crif, le «pardon» prôné par Lelouch «n’a aucun sens» et «montre un signe de faiblesse»

C'est une déclaration qui a interrogé le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif). Lundi dans l'émission Pascal Praud et vous, Claude Lelouch a condamné l'attaque du Hamas du 7 octobre, et a en même temps prôné "le pardon" pour que le conflit prenne fin. Une sortie que regrette Gil Taieb, vice-président de l'organisation, au micro d'Europe 1. "Est-ce que le Hamas demande pardon ? (...) Non, il appelle à d'autres massacres, alors à ce moment-là, le pardon n'a aucun sens puisqu'il n'est pas voulu, désiré, et il ne peut que montrer un signe de faiblesse qui va renforcer cette idéologie mortifère" du Hamas, affirme-t-il mardi auprès de Pascal Praud.