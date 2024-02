C'est une prise de parole d'Emmanuel Macron qui fait réagir, alors que la guerre en Ukraine est entrée dans sa troisième année ce week-end. Le président a appelé les alliés de Kiev à un "sursaut", et a déclaré ne pas exclure un envoi de troupes occidentales sur place. Une déclaration que salue Patrick, auditeur de l'émission Pascal Praud et vous. "Depuis 2014, il (Poutine) envahit la Crimée (...). En sauvant l'Ukraine, on sauve la démocratie", affirme-t-il sur Europe 1.