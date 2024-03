Pascal Praud et vous - Cancers au sein de la famille royale : pour Bertrand Deckers, «c'est presque toute la monarchie qui est remise en question»

L'annonce de Kate Middleton vendredi soir a pris de court tous les Britanniques et les amoureux de la famille royale. La princesse de Galles a révélé être atteinte d'un cancer, sans en dire plus, quelques mois après l'annonce également d'un cancer chez le roi Charles III. Bertrand Deckers, spécialiste de la monarchie britannique, est revenu lundi dans l'émission Pascal Praud et vous sur ces soucis de santé qui nourrissent bon nombre de conversations outre-Manche. "Les Anglais sont tristes et inquiets, indiscutablement, parce que c'est presque toute la monarchie qui est remise en question", a-t-il affirmé sur Europe 1.