Panama : un voilier Club Med 2 s'échoue sur un banc de sable avec 316 passagers à bord

Des centaines de personnes bloquées dans un immense voilier. Depuis ce mercredi, selon un témoignage qu'Europe 1 a recueilli, un navire de type Club Med 2 s'est retrouvé échoué sur un banc de sable près de la côte du Panama, et se trouve être toujours bloqué jeudi soir. S'il a pu être remis à flot, la bateau ne bouge toujours pas car les agents sur place vérifient l'état de la coque. À bord, les 316 passagers et 220 membres d'équipage attendent depuis presque 24 heures, et l'inquiétude commence à monter.

Le navire n'a pas bougé depuis 20 heures

"Le bateau est parti à 18 heures, comme chaque jour, et quelques dizaines de mètres après, il s'est brutalement arrêté. On a vu sur les deux côtés du bateau des nappes de sable remuer", décrit Olivier Thibault, un des croisiéristes à bord contacté par Europe 1. Le passager raconte que "les gens ne comprennent pas comment un bateau aussi moderne a pu s'échouer sur un banc de sable".

Le voilier n'a pas bougé depuis 20 heures, ajoute Olivier Thibault, qui souligne que lui et les autres passagers se retrouvent dans une impasse. "S'il (le bateau) ne peut pas repartir, on n'a pas d'idée de ce qu'on peut faire avec un plan B. On est loin de tout. Surtout, ce qui est un peu inquiétant, c'est de savoir si on va pouvoir repartir avec le bateau ou s'il falloir l'évacuer, ce qui ne va pas être facile", explique le passager, relatant qu'il était "impossible de débarquer tout le monde sur une île déserte".