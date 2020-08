Ouragan Laura : une première victime en Louisiane, incendie dans une usine chimique

Une première victime a été annoncée en Louisiane, une fille de 14 ans tuée par la chute d'un arbre sur sa maison, et un incendie s'est déclaré dans une usine de produits chimiques après le passage destructeur jeudi de Laura, l'un des ouragans les plus violents à avoir jamais frappé cet Etat américain. "Je pense que ce ne sera pas le dernier, bien que je prie pour qu'il n'y en ait pas d'autres", a déclaré sur la chaîne MSNBC le gouverneur John Bel Edwards en confirmant ce premier décès alors que l'ouragan perdait rapidement en vigueur en remontant vers le nord.

Des vents de 240 km/h

Il a touché terre en catégorie 4 (sur 5) vers 01 h locale (06 h 00 GMT) au niveau de la ville côtière de Cameron, près de la frontière avec le Texas, dans le golfe du Mexique, avec des vents soutenus de 240 km/h, selon le Centre national des ouragans (NHC). Cela en fait le plus puissant à avoir touché la Louisiane depuis plus d'un siècle et demi, d'après les données compilées par un chercheur de l'université du Colorado spécialisé dans les ouragans, Philip Klotzbach.

Une fois le jour levé sur la région, les premières images montraient les scènes de désolation habituelles: arbres et lignes électriques à terre, bâtiments écroulés, toits arrachés, rues inondées ou couvertes de débris...

Plus de 700.000 personnes privées d'électricité

Plus de 700.000 personnes étaient privées d'électricité jeudi matin en Louisiane et au Texas, selon le site PowerOutage.us.

Les vitres explosées d'un grand immeuble témoignaient de la violence des vents à Lake Charles, ville de Louisiane connue pour ses raffineries de pétrole, principale ressource économique de la région.

Un incendie s'y est déclaré dans une usine de produits chimiques, d'où s'élevait un imposant panache de fumée au-dessus des eaux. Le gouverneur John Bel Edwards a invité sur Twitter les riverains à se calfeutrer "jusqu'à nouvel ordre" à leur domicile en coupant leur air conditionné.