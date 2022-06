Otan : la Turquie donne son accord pour l'adhésion de la Suède et la Finlande

Obstacle depuis la mi-mai à l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'Otan, la Turquie a fini par lever son veto mardi soir, ont annoncé l'Alliance et les trois pays. "Je suis ravi d'annoncer que nous avons un accord qui ouvre la voie à l'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'Otan" et qui répond aux "inquiétudes de la Turquie sur les exportations d'armes et sur la lutte contre le terrorisme", a déclaré le secrétaire général de l'Alliance atlantique Jens Stoltenberg. Les pays de l'Otan vont donc pouvoir "inviter" officiellement mercredi ces deux pays nordiques à rejoindre l'Alliance, a-t-il ajouté.

Après plusieurs heures de discussions

Cet accord, confirmé en premier lieu par la présidence finlandaise, est intervenu après plusieurs heures de discussions, dans le palais des congrès où se déroule le sommet jusqu'à jeudi, entre le président turc Recep Tayyip Erdogan, son homologue finlandais et la Première ministre suédoise, avec Jens Stoltenberg comme médiateur. À l'issue de ces négociations, les trois dirigeants ont signé cet accord en présence du secrétaire général de l'Otan.

L'adhésion de la Suède va "renforcer la sécurité de la Suède et du peuple suédois dans cette période trouble", s'est félicitée la Première ministre suédoise Magdalena Andersson. Le feu vert turc à leur entrée dans l'Otan donne un "élan puissant" à l'unité occidentale, a déclaré un haut responsable de la Maison blanche. Pour le Premier ministre britannique Boris Johnson, "l'adhésion de la Suède et de la Finlande va rendre notre brillante alliance plus forte et plus sûre".