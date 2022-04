Otage français au Mali : la sœur d'Olivier Dubois se confie au micro d'Europe 1

TÉMOIGNAGE

Voilà un an que le journaliste Olivier Dubois est aux mains des djihadistes, le 8 avril 2021. Ils avaient été enlevés à Gao, au Mali, par un groupe affilié à Al-Qaïda. Le correspondant du journal Le Point, de Libération et de Jeune Afrique est aujourd'hui le seul otage français au monde. Il y a trois semaines, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, il apparaissait plutôt en bonne forme et demandait à ses proches de continuer leurs efforts pour qu'ils soient relâchés.

"Cette vidéo était vraiment une bouffée d'air frais"

"Au départ, je me suis dit qu'il allait être libéré rapidement. C'est vrai que depuis le 8 avril, c'est quand même une longue attente. Mais ce qui nous fait du bien, c'est d'être soutenus déjà d'une part, et d'être mobilisés et actifs. De mobiliser sur les réseaux, de toujours parler d'Olivier et de son action. Le fait qu'il était journaliste, tout ce qui a été mis en œuvre automatiquement, ça porte ses fruits puisqu'on a eu cette vidéo qui était vraiment une bouffée d'air frais", raconte-t-elle au micro d'Europe 1.

"Forcément, quand vous êtes dans l'action, le temps passe. Ce qu'on a envie c'est qu'il n'y ait pas une deuxième année. Je ne voudrais pas vous avoir la prochaine fois, au 8 avril. Mais malgré tout, on ne se décourage pas", a ajouté Valérie Dubois.