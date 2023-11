Origine, dinde, pays concernés... Trois questions sur la fête de Thanksgiving

Ce jeudi 23 novembre, c'est déjà jour de fête aux États-Unis. Les Américains célèbrent tous les ans "Thanksgiving" ("Action de grâce", en français), chaque quatrième jeudi de novembre, traditionnellement en mangeant de la dinde lors du repas. Une fête devenue tellement incontournable outre-Atlantique que ce jour-là est un jour férié. Origine, dégustation de la dinde... Europe 1 fait le point sur cette fête encore assez méconnue en Europe.

D'où vient cette fête ?

Pour connaître les origines de Thanksgiving, il faut remonter à la colonisation de l'Amérique par les Européens. En 1620, des dissidents anglais - les Pères pèlerins - débarquent sur l'île qui prendra le nom de Nouvelle-Angleterre. Sur place, des indigènes leur apprennent les savoirs fondamentaux, à savoir la chasse, la pêche et la culture du maïs. La première récolte est célébrée en 1621, et les colons britanniques les invitent à partager leur repas pour les remercier. C'est ainsi qu'est né Thanksgiving.

Pourquoi la dinde ?

Lors de ce repas historique, à l'automne 1621, les colons et les indigènes ont dégusté... cinq cerfs, des dindes sauvages et des pigeons. Aujourd'hui, il s'agit donc d'un moyen de se souvenir de ce premier Thanksgiving. Qui plus est, la dinde offre l'avantage de pouvoir nourrir un grand nombre de personnes à faibles coûts.

Cette tradition s'est exportée à la Maison Blanche, mais en 1963, John Fitzgerald Kennedy a décidé de "gracier" l'une d'entre elles. C'est depuis ce jour que chaque président des États-Unis gracie une dinde chaque quatrième jeudi de novembre.

Où cette fête est-elle célébrée ?

En plus des États-Unis, le Canada célèbre également la fête de Thanskgiving, mais pas le même jour. Les Canadiens font honneur aux récoltes, et ils rendent grâce des bonheurs reçus au cours de l'année. À noter aussi que cette fête est célébrée en même temps que les États-Unis dans la ville de Leyde, aux Pays-Bas, puisque les Pères pèlerins s'y étaient réfugiés au début du 17e siècle.