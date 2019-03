Nouvelle-Zélande : comparution du suspect dans l'attaque des mosquées

Le suspect dans l'attaque de deux mosquées à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, qui a fait 49 morts, est un Australien de 28 ans, Brenton Tarrant, qui a comparu samedi devant un tribunal de la ville où il a été inculpé pour meurtre.

Impassible devant le tribunal. Portant des menottes et une chemise blanche réservée aux détenus, l'ancien instructeur de fitness et militant d'extrême droite déclaré a écouté impassible le chef d'inculpation porté à son encontre. Il n'a pas demandé à bénéficier d'une libération sous caution et restera en prison jusqu'à sa prochaine comparution devant le tribunal, prévue le 5 avril.