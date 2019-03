Nouvelle-Zélande : 49 morts dans les attaques de mosquées

Après les fusillades qui ont touché des mosquées dans la ville de Christchurch en Nouvelle-Zélande vendredi, un premier bilan fait état de 49 morts et de 20 blessés graves, a annoncé la première ministre Jacinda Ardern.

Une attaque "bien planifiée". "Il est clair qu'on en peut que décrire cela comme une attaque terroriste", a-t-elle déclaré. "Pour ce que nous en savons, (l'attaque) semble avoir été bien planifiée".

Les victimes, "peut-être des migrants". La Première ministre de Nouvelle-Zélande a aussi déclaré que son pays connaissait l'une des ses journées "les plus sombres", dénonçant des attaques inédites dans ce pays réputé pour être sûr. "Clairement, ce qu'il s'est passé est un acte de violence extraordinaire et sans précédent". Les victimes, peut-être des migrants ou des réfugiés, "ont choisi de faire de la Nouvelle-Zélande leur pays, et c'est leur pays. Ils sont nous. La personne qui a commis cette violence contre nous ne l'est pas", a-t-elle déploré.