Nouvelle attaque de Trump contre John McCain, décédé en 2018

Le président Donald Trump s'est de nouveau attaqué dimanche à John McCain, mort d'un cancer il y a sept mois, accusant l'ancien héros de guerre d'avoir fait fuité en 2016 un dossier controversé contenant des allégations non prouvées sur le candidat républicain.

"Le dernier de la classe". "Donc c'était en effet (juste prouvé dans des documents judiciaires) "le dernier de la classe" (Annapolis) John McCain qui a envoyé le faux dossier au FBI et aux médias en espérant le voir publié AVANT l'élection", a affirmé le milliardaire sur Twitter. Il faisait référence à un rapport rédigé fin 2016 et publié dans la presse américaine en janvier 2017 par un ancien agent du renseignement britannique, Christopher Steele. Ce document, à l'authenticité incertaine, semblait attester d'une collusion entre l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie pour favoriser son élection. "Lui et les Dems (Démocrates, ndlr), en alliés, ont échoué (comme d'habitude). Même les fake news ont refusé ce tas d'ordures", a ajouté Donald Trump.

So it was indeed (just proven in court papers) “last in his class” (Annapolis) John McCain that sent the Fake Dossier to the FBI and Media hoping to have it printed BEFORE the Election. He & the Dems, working together, failed (as usual). Even the Fake News refused this garbage!