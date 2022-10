Prix Nobel de la paix : le Biélorusse Ales Bialiatski et deux ONG russe et ukrainienne récompensés

Après le prix Nobel de littérature attribué ce jeudi à la Française Annie Ernaux, c'est au tour du prestigieux prix Nobel de le paix d'être décerné. Dans un contexte de guerre en Ukraine, qui a marqué l'année 2022, il a été attribué au Bélarusse Ales Bialiatski, à l'ONG russe Memorial et au CCL ukrainien, un centre de protection des droits de l'Homme. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a de son côté salué le "courage extraordinaire" des lauréats.

"Honorer trois champions remarquables des droits humains"

Le Nobel de la paix a récompensé vendredi un trio de représentants des sociétés civiles en Europe de l'Est, le militant bélarusse Ales Beliatski, l'ONG russe Memorial et le Centre ukrainien pour les libertés civiles, un prix hautement symbolique en pleine guerre en Ukraine. "Le comité Nobel norvégien souhaite honorer trois champions remarquables des droits humains, de la démocratie et de la coexistence pacifique dans les trois pays voisins Bélarus, Russie et Ukraine", a déclaré sa présidente Berit Reiss-Andersen.

Le comité Nobel a dans le même temps appelé le Bélarus à libérer le militant et colauréat Ales Beliatski, actuellement en détention. "Notre message est d'exhorter les autorités au Bélarus à libérer Ales Beliatski et nous espérons que cela se produira et qu'il viendra à Oslo pour recevoir le prix", a dit la présidente du comité Nobel, Berit Reiss-Andersen. "Mais il y a des milliers de prisonniers politiques au Bélarus et je crains peut-être que mon souhait ne soit pas très réaliste".

Une décision saluée par l'épouse du militant, émue, qui se dit "reconnaissante" mais également par la cheffe de l'opposition du pays qui parle de "combat pour la liberté". Le comité a également précisé que le Nobel de la paix de cette année n'est pas dirigé contre Vladimir Poutine, qui "doit cesser de réprimer les militants".

>> Plus d'informations à venir…