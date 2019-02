Nigeria : au moins soixante morts dans l'attaque de Boko Haram contre la ville de Rann

L'attaque du groupe djihadiste nigérian Boko Haram contre la ville de Rann en début de semaine a fait au moins soixante morts, selon Amnesty International qui a réalisé une enquête de terrain dans la région.

Plus de 30.000 personnes ont fui la ville. "L'attaque la plus sanglante de Boko Haram sur Rann, - ville dans l'extrême nord-est du Nigeria - a fait au moins 60 morts", a révélé l'organisation de défense des droits de l'Homme, après que plus de 30.000 personnes eurent pris la fuite vers le Cameroun pour échapper au groupe djihadiste qui contrôle désormais la zone.