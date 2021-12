Niger : un djihadiste à l'origine de la mort de six Français neutralisé par Barkhane

L'armée française a tué au Niger un des auteurs de l'assassinat de six humanitaires français, de leur guide et de leur chauffeur nigériens en août 2020 dans le parc de Kouré, revendiqué par le groupe Etat islamique au Sahel (EIGS), a annoncé mardi l'état-major français. "Hier (lundi), dans la région de Tillabéri (ouest), nous avons neutralisé par frappe aérienne un chef de groupe de l'EIGS, Soumana Boura, un des auteurs de l'assassinat de six ressortissants dans le parc de Kouré le 9 août 2020", qui "avait filmé l'exécution et en avait assuré la médiatisation", a déclaré à l'AFP le porte-parole de l'état-major, le colonel Pascal Ianni.

>> Plus d'informations à suivre...