New York : atterrissage brutal d'un hélicoptère sur un immeuble de Manhattan, un mort

Un hélicoptère s'est écrasé lundi sur un immeuble de Midtown, une zone du quartier de Manhattan où se trouvent de nombreux gratte-ciel, ont indiqué les pompiers de New York sur Twitter. Une personne a trouvé la mort dans cet accident, ont-ils ajouté.

FDNY members are operating on scene at 787 7th Ave in Manhattan, helicopter crash landing.

Le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, a apporté quelques précisions sur cet accident : "L'hélicoptère a dû se poser en urgence sur le toit de cet immeuble, pour une raison indéterminée. Il y a sans doute des victimes parmi les passagers. Personne dans l’immeuble n’a été blessé. Quelques personnes ont été évacuées."

I don’t see any helicopter in midtown Manhattan but I def heard something rumble a little while ago pic.twitter.com/aQYzC0efNt