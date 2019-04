Népal : une tempête fait au moins 27 morts et 600 blessés

Au moins 27 personnes ont été tuées et plus de 600 blessées lors d'une tempête qui a frappé dimanche le sud du Népal, a indiqué lundi le ministère de l'Intérieur népalais.

"Les vents ont tout emporté". Un violent orage a balayé dimanche soir le district de Bara - au sud de la capitale Katmandou - et les régions avoisinantes, détruisant des maisons, déracinant des arbres et renversant des poteaux électriques. "Les vents ont tout emporté, ma maison et ma famille", a déclaré Ram Babu Patel, qui a perdu sa femme dans la tempête.

Prakash Tharu, un bénévole sur le terrain, a décrit des scènes de dévastation dans les village : "la tempête a tout détruit sur son chemin. Les maisons n'ont plus de toit et les arbres sont tous par terre", a-t-il décrit. "Il y a un besoin urgent de nourriture et d'aide", a-t-il ajouté.

De nombreuses personnes en attente de soins. Les hôpitaux locaux faisaient face à un afflux de blessés en provenance des zones affectées par le sinistre. Le Premier ministre KP Sharma Oli a exprimé ses condoléances sur les réseaux sociaux et assuré que son gouvernement ferait de son mieux pour le traitement des blessés. Les tempêtes provoquant un si grand nombre de victimes sont rares au printemps au Népal.