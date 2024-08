Naufrage en Sicile : les plongeurs ont retrouvé le dernier corps

Les pompiers italiens ont retrouvé vendredi en milieu de journée le corps de la fille du magnat britannique de la tech Mike Lynch, dernière disparue du naufrage du yacht survenu lundi en Sicile, qui a fait sept morts au total, dont le milliardaire. Après la découverte d'un premier corps lundi, celui du cuisinier de bord, trois hommes et trois femmes étaient portés disparus à la suite du naufrage du "Bayesian" lundi à l'aube au large de Porticello, près de Palerme. Le corps de Mike Lynch, 59 ans, a été récupéré jeudi.

Ce richissime homme d'affaires, surnommé le "Bill Gates britannique", fêtait avec ses amis, collaborateurs et avocats, sa relaxe en juin dans un procès pour fraude aux États-Unis qui aurait pu lui coûter des années de prison. Sa fille Hannah, 18 ans, féministe convaincue selon ses amis, venait de passer ses examens de fin d'année et avait obtenu une place pour étudier la littérature anglaise à l'université d'Oxford, ont rapporté les médias britanniques.

Parmi les victimes figurent Jonathan Bloomer, le président du conseil d'administration de Morgan Stanley International - une branche de la banque américaine - et de l'assureur Hiscox, ainsi que son épouse Judy, et Chris Morvillo, un avocat qui a défendu Mike Lynch dans son procès aux États-Unis, avec son épouse Neda.

Remontée coûteuse

Le cabinet Clifford Chance, où travaillait Chris Morvillo, a rendu hommage vendredi à l'avocat et à son épouse, déclarant que tous avaient "le cœur brisé par cette disparition tragique". Jonathan Bloomer et sa femme Judy "étaient des personnes incroyables et une source d'inspiration pour beaucoup", a déclaré jeudi leur famille dans un communiqué. "Ensemble pendant cinq décennies, notre seul réconfort est qu'ils sont toujours ensemble aujourd'hui".

Le luxueux super voilier de 56 mètres a sombré en quelques minutes lundi à l'aube après le passage soudain d'une tornade. Quinze personnes ont été sauvées, dont six passagers. La vitesse à laquelle le yacht a coulé et le fait que les autres bateaux autour de lui n'aient pas été touchés soulèvent des questions, notamment celle de savoir si la quille lestée, qui fait contrepoids à l'imposant mât, était abaissée ou relevée au moment de la tempête.

Le patron du groupe naval The italian sea group, propriétaire du chantier naval Perini Navi qui a construit le Bayesian, a pointé du doigt l'erreur humaine. "Tout ce qui s'est passé révèle une longue série d'erreurs. Les passagers ne devaient pas être dans les cabines, le navire ne devait pas être à l'ancre" dans ces conditions météo, a déclaré Giovanni Costantino dans une interview jeudi au Corriere della Sera. Le Bayesian, propriété de sa famille Lynch, était doté d'un mât de 75 mètres, le plus haut mât de voile en aluminium au monde, selon le site internet de Charter World.

La délicate et complexe opération pour le remonter à la surface coûterait probablement quelque 15 millions d'euros et prendrait "six à huit semaines", selon le responsable qui a dirigé l'opération de récupération du navire de croisière Costa Concordia, qui a sombré au large de l'Italie en 2012.

Pour récupérer le yacht, le mât pourrait être démonté sur le fond marin et le bateau serait ensuite soulevé entier à l'aide d'une grue géante et d'une équipe de 40 plongeurs spécialisés, a expliqué le Sud-Africain Nick Sloane au quotidien La Repubblica.