Nagorny Karabakh : «La communauté internationale s'est déshonorée», selon Bruno Retailleau

"Il a gesticulé." Pour Bruno Retailleau, sénateur de la Vendée, président du groupe Les Républicains et invité de la Grande interview d'Europe 1-CNews, Emmanuel Macron n'a pas apporté assez de soutien envers le peuple arménien. À la place du président, ile sénateur aurait déposé une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU.

Selon lui, grâce à cette action, "la voix de la France se serait élevée". Il affirme que : "la communauté internationale, notamment l'Occident et l'Europe, s'est déshonorée. L'Europe qui achète le gaz de l'Azerbaïdjan, ce gaz qui vient d'ailleurs de la Russie. Et je l'accuse. Elle est en train de détourner les sanctions qu'elle a elle-même décidées."

"On laisse seul dans son malheur l'Arménie !"

La situation qui se passe en Arménie provoque une colère noire chez le sénateur. Pour rappel, l'Azerbaïdjan s'est engagé à permettre aux rebelles, qui rendraient leurs armes d'aller en Arménie, et a ouvert dimanche la seule route reliant le Nagorny Karabakh à ce pays, quatre jours après la capitulation des séparatistes. Un accord de cessez-le-feu place sous le contrôle de Bakou la région d'environ 120.000 habitants, peuplée majoritairement d'Arméniens.

"On laisse seul dans son malheur l'Arménie ! Ils sont trop chrétiens, on a peur de Monsieur Erdogan ? Tout ça est lamentable", s'insurge Bruno Retailleau. Il ponctue : "Et là, on a une épuration ethnique et religieuse. On ne fait rien, vous vous rendez compte ? On se déshonore."