Musée de Dresde : un diamant de 49 carats parmi les pièces volées

Un diamant de 49 carats figure parmi la dizaine de pièces volées lundi lors d'un cambriolage spectaculaire dans un musée de Dresde, dans l'est de l'Allemagne, a annoncé mercredi la direction du musée Grünes Gewölbe.

Les voleurs, toujours recherchés, se sont emparés d'une dizaine de pièces comportant au total plusieurs "centaines" de diamants, a précisé une porte-parole du musée. Lundi, à l'aube, au moins deux cambrioleurs sont parvenus à s'introduire dans le musée de "La Voûte verte", qui compte environ 4.000 pièces, pour y dérober trois parures de diamants et rubis, selon la police. "Nous sommes choqués par la brutalité de ce vol", a confié la directrice du musée, Marion Ackermann, lors d'une conférence de presse. La directrice a parlé d'un préjudice d'une valeur historique et culturelle "inestimable" et non chiffrable. "Nous ne pouvons pas les réduire à une valeur car elles ne sont pas à vendre", a-t-elle expliqué.

Une "partie du patrimoine culturel mondial"

Un autre responsable des musées de la ville a indiqué que les parures dérobées faisaient "partie du patrimoine culturel mondial". Compte tenu de leur notoriété, les bijoux sont difficilement négociables tels quels sur le marché et les responsables du musée n'excluent pas que les voleurs cherchent à les tailler pour les recycler sous une autre forme. "Ce serait horrible", a dit la directive du musée.