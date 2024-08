Moscou convoque une diplomate américaine après des reportages en zone russe contrôlée par Kiev

La Russie a annoncé mardi avoir convoqué une diplomate américaine à Moscou, Stephanie Holmes, pour protester contre des reportages de médias américains entrés "illégalement" dans les zones conquises par Kiev dans la région russe de Koursk. "De vives protestations ont été exprimées contre les actions provocatrices des reporters américains qui sont entrés illégalement dans la région de Koursk pour couvrir sur le mode de la propagande les crimes du régime de Kiev", a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères sur Telegram.

Leurs actions "prouvent clairement l'implication des États-Unis en tant que participant direct au conflit"

Moscou dit aussi avoir protesté contre une prétendue "participation de PMC (sociétés militaires privées, ndlr) américaines" dans l'offensive ukrainienne, laissant ainsi entendre que des mercenaires américains étaient engagés dans l'opération. Leurs actions, a affirmé le ministère russe, "prouvent clairement l'implication des États-Unis en tant que participant direct au conflit". Moscou dénonce régulièrement la présence de "mercenaires" occidentaux combattant aux côtés de Kiev.

Après des mois de recul face à l'avancée des troupes russes dans l'est de son territoire, l'Ukraine a porté le combat sur le sol de l'assaillant en lançant le 6 août une offensive d'une ampleur sans précédent contre la région frontalière russe de Koursk. Kiev y contrôle désormais 92 localités et 1.250 km2, a assuré lundi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Plusieurs médias américains tels que CNN, le Washington Post et le New York Times, et européens, comme la chaîne publique italienne RAI ont ces derniers jours effectués des reportages dans les zones passées aux mains des troupes ukrainiennes.

Vendredi, Moscou avait déjà convoqué l'ambassadrice d'Italie en Russie pour protester contre le reportage réalisé par la RAI à Soudja, la principale localité russe conquise par les forces de Kiev, à une dizaine de kilomètres au nord de la frontière russo-ukrainienne. Rome, de son côté, avait défendu le travail "indépendant" des journalistes sur le terrain. Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine en février 2022, des correspondants de guerre russes soutenant le Kremlin réalisent de leur côté de multiples reportages dans les villes et territoires conquis par Moscou.