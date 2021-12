Migrants : à la frontière franco-britannique, Frontex surveille les côtes

Ces dernières 24 heures, l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, Frontex, a repéré et sauvé 125 migrants à bord de trois bateaux alors qu'ils tentaient de relier la France au Royaume-Uni. L'avion affrété par Frontex vient renforcer les avions et hélicoptères de la police aux frontières, de la sécurité civile, des douanes et de la gendarmerie. Aux commandes de l'avion basé à l'aéroport de Lille, un équipage danois.

Lutter contre l'immigration clandestine vers la Grande-Bretagne

Un survol du littoral à 700 mètres d'altitude, radars et caméras à vision nocturne, des images retransmises dans la cabine de l'avion... C'est grâce à cet équipement ultra sophistiqué, raconte le pilote de l'appareil de Frontex, que trois tentatives de traversée ont pu être empêchées hier matin.

"Grâce à nos caméras, on a pu les localiser rapidement et voir qu'il s'agissait de petits bateaux sur le point d'effectuer une traversée. Mais en plus, on a pu repérer d'autres groupes cachés sur la plage, dans les dunes et qui étaient en train de gonfler des bateaux pneumatiques prêts à traverser la Manche", témoigne-t-il.

Vigilance maximale sur le littoral

Au total, ce sont donc 125 migrants secourus en mer après une alerte donnée par un officier de liaison français embarqués à bord, Jean-Philippe Nahon, directeur régional de la police aux frontières. "Le policier de la police aux frontières, qui est à bord de l'avion, transmet ces informations au centre d'information et de commandement de la police, aux frontières de Coquelles. Et là, effectivement, l'intervention des forces de l'ordre peut être déclenchée dans un délai très rapide", nous explique-t-il.

Ces derniers jours, en raison de la météo, les tentatives de traversée ont été moins nombreuses dans la Manche. Mais la vigilance des forces de l'ordre sur le littoral reste maximale à Lille. La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, précise de son côté avoir secouru hier en mer onze personnes prises en charge à Calais.