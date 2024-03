«Midi contre Poutine» : face au succès de l'opération en Russie, les autorités contraintes de chercher des explications

Si l'on en croit les photos et les vidéos prises par les personnes venues voter à midi, l'opération "Midi contre Poutine" a été une réussite. Des files d'attente silencieuses, pour que les autorités ne puissent pas reprocher une forme de manifestation, se sont formées devant les bureaux de vote à Moscou, Saint-Pétersbourg, mais aussi dans l'Extrême-Orient.

"La mairie a justifié les files d'attente en expliquant qu'elles se formaient à cause des mesures de sécurité"

Les gens sont venus malgré les SMS envoyés par les trolls du régime pour proscrire les files d'attente. Donc tout cela a fonctionné, y compris dans les régions les plus lointaines, comme en témoigne sur Radio Svoboda, un journaliste affilié au mouvement d'Alexeï Navalny : "À Vladivostok, dès midi, il y a eu du monde qui est arrivé dans les bureaux de vote et il y a eu des files d'attente alors qu'il n'y avait personne entre 10 heures et 11 heures. À Novossibirsk, il y a eu la même chose et la mairie a justifié les files d'attente en expliquant qu'elles se formaient à cause des mesures de sécurité".

Le pouvoir russe a cherché des justifications à la présence des gens, ce qui est une forme de reconnaissance de la réussite du mouvement. Vladimir Poutine va rester président, mais cette espèce de sondage grandeur nature fait par l'opération vote à midi montre qu'au fond, il reste bien une opposition dans le pays.