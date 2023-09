Maroc : le roi Mohammed VI au chevet de blessés du séisme à Marrakech

Le roi Mohammed VI du Maroc a rendu visite mardi à des blessés du puissant séisme qui a frappé le pays, dans un hôpital de la cité touristique de Marrakech, a indiqué l'agence officielle MAP. Le roi s'est rendu au centre hospitalier universitaire de Marrakech où il "s'est enquis de l'état de santé des blessés", avant de faire un don de sang, selon l'agence.

Près de 3.000 morts et plus de 5.000 blessés

Le séisme a fait 2.901 morts et 5.530 blessés selon le dernier bilan officiel publié mardi. Son épicentre se situait dans la province d'Al-Haouz au sud de Marrakech. Mohammed VI "a visité le service de réanimation et celui d'hospitalisation des victimes du séisme" où il s'est informé de l'état de santé des personnes blessées ainsi que des soins qui leur sont prodigués", a ajouté la MAP. Le roi avait présidé samedi à Rabat une réunion consacrée à l'examen de la situation après le séisme et les mesures d'aide aux populations touchées.