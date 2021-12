"Les participants se sont prononcés pour la prorogation de la transition afin de pouvoir réaliser les réformes institutionnelles structurantes et permettre des élections crédibles, équitables et transparentes. Les délais avancés varient de six mois à cinq ans", indique un document lu à l'issue de ces Assises, en présence du chef de la junte au pouvoir au Mali, le colonel Assimi Goïta.

Plus d'informations à suivre...