Mali : l'armée française accuse les mercenaires de Wagner de manipulations

Des mercenaires russes du groupe Wagner auraient été pris en flagrant délit de manipulation dans le nord du Mali. C'est l'armée française qui dévoile cette information, d'autant qu'elle a réussi à les filmer. Il s'agissait d'accuser les troupes françaises d'avoir laissé un charnier derrière elle.

Un faux compte Twitter a alerté les autorités françaises

Sur ces images filmées par un drone de l'armée française qui opérait au-dessus du Mali sur la base de renseignements, On y voit des soldats blancs en train de déplacer des cadavres et de les couvrir de sable avec des pelles à côté de la base de Gossi. Il s'agit d'une base militaire que l'armée française a quitté le 19 avril dernier dans le cadre du plan de désengagement du Mali.

Le problème, c'est que quelques heures plus tard, ces images se sont retrouvées publiées sur Twitter par un dénommé Dia Diarra, se disant ancien militaire et patriote malien. Un faux compte, selon l'état-major français. Mais, pour accompagner l'image, Dia Diarra avait écrit ceci : "C'est ce que les Français ont laissé derrière eux quand ils ont quitté la base à Gossi. On ne peut pas garder le silence sur ça".

Des membres des forces maliennes également présents

Très vite, l'armée française identifie cette énième tentative de manipulation. Mais selon les informations d'Europe, ce n'est qu'à partir du 500e retweet qu'il a été décidé de la dénoncer publiquement. D'autant qu'avec le travail de renseignement, les analystes français ont la certitude que les hommes blancs aperçus appartiennent bien à Wagner. Mais le plus grave pour terminer, c'est ce qu'on aperçoit également des hommes, des membres des forces armées maliennes.