L'Union européenne prend des sanctions contre la Russie et arme les Ukrainiens

L'Europe ne se laisse pas intimider par Vladimir Poutine. Si Moscou joue la carte de la dissuasion nucléaire, Vladimir Poutine a annoncé mettre en alerte sa force de dissuasion. Bruxelles répond. Les Vingt-Sept vont débloquer 450 millions d'euros pour armer les Ukrainiens. Certains pays membres ont également prévu de livrer des avions de combat. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, parle d'un moment décisif. "Pour la première fois, l'Union européenne va financer l'achat et la livraison d'armes et d'autres équipements à un pays attaqué", a-t-elle déclaré.

"Une première historique"

"C'est un moment décisif. Nous proposons une interdiction de tous les avions appartenant à des Russes enregistrés en Russie ou contrôlés par des Russes. Ces avions ne pourront plus atterrir, décoller ou survoler le territoire de l'Union européenne", a-t-elle précisé.

"Deuxièmement, dans une autre mesure sans précédent, nous allons interdire dans l'Union européenne la machine médiatique du Kremlin. Les médias d'État, Russia Today et Sputnik, ainsi que leurs filiales ne pourront plus diffuser leurs mensonges pour justifier la guerre de Poutine et semer la division dans notre union", a-t-elle poursuivi.

"Une première historique" selon Josep Borrell, haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité : "L'Union européenne est un projet de paix. Nous voulons maintenir la paix en Europe, mais nous devons aussi être prêts à défendre cette paix", a-t-il déclaré.

La quasi-totalité de l'enveloppe de l'Union européenne investie

Au total, 500 millions d'euros seront investis par les Vingt-Sept, soit la quasi-totalité de l'enveloppe dont l'Union européenne dispose en 2022 pour financer des opérations de défense. Sur ces 500 millions, 50 millions iront dans des équipements non létaux, du matériel de protection et des carburants, par exemple, tandis que les 450 millions restants seront investis dans des armes létales, des munitions, mais aussi des avions de chasse.

Le détail des investissements, la quantité et la nature du matériel à mobiliser ou encore la façon dont ce matériel sera acheminé jusqu'à la ligne de front doivent encore être précisés. Les ministres européens de la Défense se retrouveront donc dans quelques heures par vidéoconférence pour faire le point sur ces modalités.

Joe Biden s'entretiendra en conférence téléphonique avec ses alliés et partenaires lundi pour discuter des développements de l'attaque en Ukraine et coordonner une réponse unie. Tandis qu'Emmanuel Macron réunit lundi matin un nouveau conseil de défense à l'Élysée.