L'Ukraine visée par de nouvelles attaques de drones, selon son armée

L'ESSENTIEL

L'Ukraine, notamment la région de Lviv à l'Ouest, a été la cible d'une attaque nocturne de drones de fabrication iranienne, a affirmé samedi l'armée de l'air ukrainienne. La Russie, qui a lancé une invasion de l'Ukraine il y a un peu plus d'un an, pilonne régulièrement les infrastructures du pays, privant la population d'électricité et d'eau.

Les informations à retenir : L'Ukraine a été la cible d'une nouvelle attaque de drones

Le président chinois Xi Jinping est en visite en Russie ce samedi

Poutine est arrivé en Crimée le jour de l'anniversaire de l'annexion

"Vers 21H00 le 17 mars 2023, les envahisseurs russes ont attaqué l'Ukraine avec des drones d'attaque kamikaze de fabrication iranienne de type Shahed-136/131", selon un communiqué diffusé sur Telegram. Onze drones sur 16 ont été "détruits", a assuré l'armée. Les attaques ont été lancées depuis la mer d'Azov et depuis la région russe de Bryansk, qui borde l'Ukraine au nord, a-t-elle ajouté.

La région de Lviv (ouest), a été particulièrement visée. "Vers 01H00 du matin, notre région a été attaquée par des drones kamikazes de type Shahed 136", a déclaré le gouverneur régional, Maksym Kozytski. Trois drones ont été abattus, trois autres ont "touché des bâtiments non résidentiels" dans le quartier de Yavoriv, faisant des dégâts mais pas de victime, a-t-il ajouté.

Dans la région de Dnipro (sud-est), trois drones ont été abattus par la défense aérienne, a déclaré le chef du conseil régional, Mykola Lukashuk. "Deux autres ont touché une infrastructure critique à Novomoskovsk", au nord de Dnipro, ce qui a provoqué un incendie et des dégâts "importants", quatre maisons détruites et six autres endommagées, mais sans faire de blessé, a-t-il ajouté.

Les drones lancés sur Kiev ont eux "tous" été "détruits" par "nos forces de défense aérienne", sans faire ni victime ni dégât, a affirmé l'administration de la ville sur les réseaux sociaux.

Poutine en visite en Crimée le jour de l'anniversaire de l'annexion

Le président russe Vladimir Poutine est arrivé samedi en Crimée, le jour du neuvième anniversaire de l'annexion de cette péninsule ukrainienne par la Russie en 2014, a annoncé la télévision publique russe.

En déplacement surprise à Sébastopol, port d'attache de la Flotte russe de la mer Noire en Crimée, Vladimir Poutine a notamment visité une école des arts en compagnie du gouverneur local, Mikhaïl Razvojaïev, selon les images diffusées par la chaîne de télévision Rossia-1.

"Notre président Vladimir Vladimirovitch Poutine sait surprendre. Dans le bon sens de ce mot", a écrit sur Telegram M. Razvojaïev. Selon lui, une école des arts pour enfants devait être inaugurée samedi avec une participation du dirigeant russe par visioconférence. "Mais Vladimir Vladimirovitch est venu en personne. Lui-même. Au volant. Parce que lors d'une journée historique comme aujourd'hui, il est toujours avec Sébastopol et ses habitants", a affirmé Mikhaïl Razvojaïev.

Erdogan annonce l'extension de l'accord sur les céréales ukrainiennes

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé samedi la prolongation de l'accord international sur l'exportation des céréales ukrainiennes, lors d'un discours télévisé, sans en préciser la durée. "A la suite des entretiens avec les deux parties, nous avons assuré l'extension de l'accord qui devait prendre fin le 19 mars", a affirmé le chef de l'Etat turc. Ankara avait précédémment affirmé espérer une extension de 120 jours alors que la Russie insistait pour un accord de 60 jours.