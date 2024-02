L'Ukraine dit avoir démantelé un réseau d'espions russes au sein de son renseignement

Les autorités ukrainiennes ont annoncé mardi que cinq anciens et actuels agents de son renseignement étaient suspectés d'avoir fourni des informations aux services de sécurité russes (FSB), disant avoir "neutralisé" ce "puissant réseau" de Moscou. Les services de sécurité ukrainiens (SBU) ont indiqué que les cinq membres de ce "groupe ennemi" avaient été arrêtés.

"Citoyens ukrainiens"

Selon le bureau du procureur général, il s'agit de "citoyens ukrainiens". L'un d'eux travaillait pour une antenne régionale du SBU et les quatre autres avaient, par le passé, été employés par le renseignement militaire du ministère de la Défense (GUR) et le service de renseignement extérieur. Les services spéciaux ont assuré avoir ainsi "neutralisé un puissant réseau d'agents du FSB" opérant en Ukraine. D'après eux, leur tâche était de transmettre à la Russie des informations sur l'armée ukrainienne et "les infrastructures énergétiques essentielles" du pays.

Certains de ces agents auraient notamment renseigné Moscou sur le type de véhicules utilisés par le renseignement militaire, la localisation de soldats ukrainiens, les systèmes de sécurité de deux centrales nucléaires ukrainiennes, ou encore des voies d'acheminement d'armement étranger dans le pays, selon le bureau du procureur.

"Haute trahison"

L'un d'eux aurait également relayé des éléments sur les systèmes de défense mis en place près d'Odessa, ville portuaire de la mer Noire, et les systèmes de lance-roquette multiples de Kharkiv, dans le Nord-Est, alors que les deux sites sont régulièrement visées par des frappes russes. Les agents sont suspectés de "haute trahison" pour avoir communiqué ces informations contre une rétribution financière, a indiqué le bureau du procureur.

Depuis le début de l'invasion russe, en février 2022, l'Ukraine a annoncé avoir débusqué un grand nombre d'agents de Moscou infiltrés dans ses structures d'Etat et notamment ses services secrets, parfois haut placés. Les autorités russes, elles aussi, ont accusé certains de leurs propres citoyens ou des étrangers de travailler pour le compte de l'Ukraine, en donnant des informations ou en préparant des actes de sabotage.