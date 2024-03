L'Ukraine convoque l'envoyé du Vatican après les propositions du pape invitant Kiev à «hisser le drapeau blanc»

L'Ukraine a convoqué lundi l'envoyé du Vatican dans le pays pour protester contre les déclarations du pape François, qui avait appelé samedi Kiev à avoir "le courage de hisser le drapeau blanc et de négocier" avec Moscou. "Visvaldas Kulbokas a été informé que l'Ukraine est déçue par les paroles du Pontife concernant le 'drapeau blanc' et la nécessité de 'faire preuve de courage et de négocier' avec l'agresseur", a indiqué le ministère ukrainien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Plus d'informations à venir...