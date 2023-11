L'Ukraine affirme avoir abattu 21 drones durant des attaques nocturnes.

L'armée de l'air ukrainienne a annoncé mercredi avoir abattu 21 drones explosifs et deux missiles durant des attaques aériennes nocturnes lancées par la Russie à travers le pays. "Au total, les frappes ont impliqué 21 drones Shahed-136/131 et trois missiles X-59", a-t-elle précisé sur les réseaux sociaux, affirmant avoir abattu tous les drones et deux des missiles.

Les débris n'ont causé aucun dégât

Les autorités ukrainiennes accusent la Russie de préparer une campagne de frappes systématiques sur les infrastructures d'énergie du pays en plein hiver, comme elle l'avait fait l'année passée. L'armée de l'air ukrainienne a précisé avoir fait usage d'avions de combat, d'unités anti-aériennes et d'unités mobiles de défense anti-aérienne dans les régions du Sud et du centre de l'Ukraine. Le troisième missile, qui n'a pas été abattu, n'a pas atteint sa cible, a-t-elle assuré.

>> LIRE AUSSI - La Russie dit avoir abattu drones et missiles ukrainiens au lendemain d'une vaste attaque sur Kiev

Les frappes russes l'hiver dernier contre l'infrastructure énergétique ukrainienne avaient imposé de longues périodes sans courant ni chauffage à des millions d'habitants. Côté russe, la mairie de Moscou a indiqué qu'un drone ukrainien avait été abattu mercredi au-dessus de la capitale, indiquant que personne n'avait été blessé et que les débris de l'appareil n'avaient causé aucun dégât.