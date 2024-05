Zelensky se prépare à une offensive plus large, l'Ukraine a évacué près de 10.000 personnes dans la région de Kharkiv

L'ESSENTIEL

Près de dix mille personnes ont été contraintes de quitter leur habitation dans la région de Kharkiv, au nord-est de l'Ukraine, à la suite d'une attaque terrestre des forces russes. "Au total, 9.907 personnes ont été évacuées", a déclaré le gouverneur Oleg Synegoubov, plus d'une semaine après le lancement de l'assaut russe, dont le président ukrainien Volodymyr Zelensky a prévenu qu'il pourrait n'être que la première vague d'une offensive plus vaste.

Elles ont fui les soldats russes qui ont réussi à avancer de cinq à dix kilomètres le long de la frontière nord-est avant d'être stoppés par les forces ukrainiennes. M. Synegoubov a déclaré que les forces armées ukrainiennes avaient repoussé deux tentatives de percer les défenses au cours de la nuit. Mais la situation est "sous contrôle", les "défenseurs menant des assauts et des opérations de ratissage dans certaines zones", a-t-il précisé. Moscou a attaqué plusieurs localités, dont Vovchansk, à seulement cinq kilomètres de la frontière.

Les forces russes avancent

"Dans la zone de la ville de Vovchansk, les troupes ukrainiennes renforcent leur défense", a ajouté M. Synegoubov. Un jour plus tôt, il avait déclaré que les forces russes avaient pris Vovchansk et que tous les habitants, à l'exception de 200 d'entre eux, avaient fui à cause des combats.

Les forces russes ont pris 278 kilomètres carrés entre le 9 et le 15 mai, leurs gains les plus importants depuis la fin de l'année 2022, selon un calcul de l'AFP à partir des données de l'ISW (Institute for the Study of War).

Une offensive en préparation

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit s'attendre, dans un entretien exclusif à l'AFP, à une offensive russe plus large dans le Nord et dans l'Est qui viserait à prendre Kharkiv, régions où Moscou poursuit son assaut d'ampleur lancé le 10 mai. "Ils ont lancé leur opération, elle peut être constituée de plusieurs vagues. Et ça c'est leur première vague", a assuré vendredi M. Zelensky alors que la Russie vient d'engranger ses plus grands gains territoriaux depuis fin 2022.

l a néanmoins assuré que, malgré les avancées russes des derniers jours dans la région de Kharkiv, la situation était meilleure pour ses forces qu'il y a une semaine, lorsque les troupes du Kremlin ont franchi par surprise la frontière. Pour lui, la Russie veut attaquer la ville de Kharkiv, deuxième ville du pays, à seulement quelques dizaines de kilomètres du front. Moscou avait déjà échoué à la prendre en 2022 et Vladimir Poutine a affirmé vendredi ne pas avoir l'intention de l'attaquer "pour l'instant".