L'offensive russe vise à «décapiter» le pouvoir à Kiev

L'offensive russe en Ukraine vise à "décapiter" le gouvernement à Kiev et installer à la place un régime favorable à Moscou, a affirmé jeudi un responsable militaire américain, l'offensive russe en Ukraine étant, selon cette source, à un state "initial".

Une centaine de tirs de missiles

"Ce à quoi nous assistons, ce sont les phases initiales d'une invasion à grande échelle", a déclaré ce haut responsable ayant requis l'anonymat. La Russie a jusqu'ici avancé en territoire ukrainien le long de trois axes: au sud depuis la Crimée jusqu'à la ville de Kherson, sur le Dniepr, au nord depuis le Bélarus vers Kiev, le long de deux routes au nord-est et au nord-ouest de la capitale ukrainienne, et à l'est depuis la ville russe de Belgorod vers la grande ville industrielle de Kharkiv, selon les estimations du Pentagone.

"C'est à Kharkiv que nous voyons les combats les plus intenses", a précisé le haut responsable. "Nous estimons que, fondamentalement, ils ont l'intention de décapiter le gouvernement et installer leur propre méthode de gouvernance, ce qui expliquerait cette avancée initiale vers Kiev", a-t-il ajouté. L'armée russe a ouvert les hostilités avec quelque 75 sorties de bombardiers, et une centaine de tirs de missiles divers, y compris de missiles mer-sol tirés depuis la mer Noire.

Du jamais vu depuis la Seconde Guerre

Les attaques se sont concentrées sur des objectifs militaires, notamment des bases aériennes et le commandement de l'armée ukrainienne, mais l'objectif est selon le Pentagone de prendre le contrôle des villes clés, notamment la capitale Kiev. "Nous n'avons jamais vu une manœuvre de ce genre, d'Etat nation à Etat nation, depuis la Seconde Guerre mondiale, certainement rien de cette ampleur, portée et échelle", a-t-il affirmé.

Jusqu'ici, les Russes ne sont selon lui pas encore entrés dans l'Ouest de l'Ukraine et il n'y a "aucune indication" d'une attaque amphibie dans le sud depuis la mer Noire. Le responsable américain n'a pas donné d'estimation des dommages subis par l'armée ukrainienne."Nous avons vu des signes selon lesquels ils résistent et contre-attaquent", a-t-il toutefois déclaré.

En outre, les communications du pays semblent fonctionner, a-t-il noté, soulignant qu'une cyberattaque pour les paralyser pour survenir lors de la prochaine phase de l'offensive. Le Pentagone n'a pas confirmé la destruction de plusieurs avions militaires russes.