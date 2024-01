L'Iran rend hommage aux victimes de l'attentat revendiqué par l'EI, le bilan s'alourdit

Les Iraniens rendent hommage vendredi aux quelque 90 victimes de l'attentat perpétré mercredi dans le sud de l'Iran, près de la tombe du général Qassem Soleimani, lors de funérailles à Kerman (sud), a annoncé un média officiel. La double explosion, revendiquée par le groupe État islamique (EI), est survenue lors d'une cérémonie commémorative à Kerman près de la tombe du général Soleimani, ex-architecte des opérations militaires iraniennes au Moyen-Orient tué en janvier 2020 par une frappe américaine en Irak.

Le ministre de l'Intérieur, Ahmad Vahidi, a déclaré vendredi à la télévision que les services de renseignement avaient procédé à l'arrestation de "certains individus impliqués" dans l'attaque, sans plus de détails. Les obsèques ont débuté vers midi dans la cour de la mosquée Emam Ali, où une foule était rassemblée devant des dizaines de cercueils enveloppés dans les drapeaux iraniens, selon les images diffusées par la télévision d'État. Le président iranien Ebrahim Raïssi ainsi que le général Hossein Salami, chef des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, étaient présents.

Un bilan qui s'alourdit à 89 morts

Ebrahim Raïssi a affirmé dans un discours que le groupe État islamique, qui a revendiqué l'attaque jeudi, avait été "formé" par Israël, l'ennemi juré de la République islamique. "Sachez que l'initiative nous appartient, le lieu et le moment (de riposter à l'attentat de Kerman) seront déterminés par nos forces", a-t-il averti. L'EI "a disparu" et "ne peut agir désormais que comme mercenaire de la politique sioniste et américaine", a accusé pour sa part le général Salami.

De nombreuses personnes présentes brandissaient le drapeau iranien, celui du Hezbollah libanais, mouvement chiite allié de Téhéran, ou encore des portraits de Qassem Soleimani. Le bilan est monté à 89 morts, parmi lesquels des femmes et des enfants, après la mort de cinq blessés, a annoncé vendredi la télévision d'État. Au moins douze des victimes sont des ressortissants afghans, selon la même source.

Des manifestations partout dans le pays pour "condamner l'attentat terroriste"

Les corps des victimes originaires de Kerman seront inhumés au cimetière des martyrs à Kerman après la grande prière du vendredi, tandis que les autres seront transférés dans leurs villes d'origine. La télévision a également rapporté que des manifestations auront lieu dans tout le pays après la prière pour "condamner l'attentat terroriste" de l'EI. Jeudi, le groupe jihadiste a revendiqué l'attaque via ses chaînes Telegram, affirmant que deux de ses membres avaient "activé leur ceinture explosive" au milieu "d'un grand rassemblement d'apostats, près de la tombe de leur leader".

Le général Soleimani, figure clé de la République islamique et ex-chef de la force Qods, la branche des opérations extérieures de l'Iran, est célébré dans son pays pour son rôle dans la défaite de l'EI en Irak et en Syrie.