L'Iran demande aux pays musulmans de qualifier l'armée israélienne «d'organisation terroriste»

Le président iranien, Ebrahim Raïssi, a appelé samedi à Ryad les pays musulmans à qualifier l'armée israélienne d'"organisation terroriste" en raison de son opération armée dans la bande de Gaza. Dans son discours devant les dirigeants arabes et musulmans réunis dans la capitale saoudienne, Ebrahim Raïssi a également demandé aux pays musulmans de se préparer à "armer les Palestiniens" si "les crimes de guerre" d'Israël se poursuivaient. "L'armée israélienne doit être reconnue comme une organisation terroriste", a déclaré le président iranien au cours de la réunion d'urgence de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) consacrée à la guerre entre Israël et le Hamas.

"Un boycott commercial contre le régime sioniste"

Le Hamas, soutenu par l'Iran qui le considère comme "un mouvement de libération", est classé comme organisation terroriste notamment par les États-Unis, le Canada et l'Union européenne. "Maintenant que les organisations internationales sont devenues inutiles, nous devons jouer un rôle", a ajouté Ebrahim Raïssi, en exhortant les pays musulmans à "rompre toute relation politique et économique" avec Israël, que l'Iran ne reconnaît pas. Il a appelé à "un boycott commercial contre le régime sioniste, en particulier dans le domaine de l'énergie".

Ebrahim Raïssi a de nouveau accusé les États-Unis d'être "le principal partenaire" d'Israël "dans ces crimes". "L'Amérique est en fait entrée directement dans la guerre en envoyant des navires" dans la Méditerranée orientale, selon lui. Cinq semaines après le début de la guerre déclenchée par l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien, le 7 octobre, environ 1.200 personnes ont été tuées côté israélien, selon les autorités et plus de 11.000 à Gaza d'après le ministère de la Santé du gouvernement Hamas.

Le déplacement d'Ebrahim Raïssi à Ryad est sa première visite en Arabie saoudite depuis l'annonce surprise en mars du rétablissement des relations diplomatiques entre les deux poids lourds du Moyen-Orient, après sept ans de rupture.