L'institution islamique Al-Azhar condamne "l'attaque terroriste" au Sri Lanka

La grande institution de l'islam sunnite Al-Azhar, basée au Caire, a condamné "l'attaque terroriste au Sri Lanka", où plus de 150 personnes ont été tuées dimanche dans une série d'explosions dans des hôtels et des églises où était célébrée la messe de Pâques.

"Je n'arrive pas à imaginer qu'un être humain puisse cibler des personnes paisibles durant leur jour de fête", a commenté le grand imam d'Al-Azhar, le cheikh Ahmed al-Tayeb, via un tweet sur le compte de l'institution.

"L'instinct de ces terroristes contredit les préceptes de toutes les religions", a-t-il ajouté.

Une institution controversée

Le chef de la police nationale sri-lankaise, Pujuth Jayasundara, avait alerté ses services il y a dix jours en indiquant qu'un mouvement islamiste appelé NTJ (National Thowheeth Jama'ath) projetait notamment "des attentats suicides contre des églises importantes". Al-Azhar dénonce régulièrement les mouvements jihadistes et prône publiquement un discours d'ouverture, notamment à l'égard des chrétiens. En février, le pape François et le grand imam d'Al-Azhar cheikh al-Tayeb ont co-signé à Abou Dhabi un "document sur la fraternité humaine", appelant notamment à la liberté de croyance et d'expression et à la protection des lieux de culte. Certains intellectuels accusent toutefois les établissements scolaires d'Al-Azhar de nourrir l'intégrisme et l'intolérance.

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a condamné dans un tweet des "actes terroristes" qui "ciblent l'humanité toute entière". Cible régulière d'attaques jihadistes, l'Egypte a également connue des attaques meurtrières durant des célébrations de Pâques. Le 9 avril 2017, lors du le dimanche des Rameaux, des attentats revendiqués par le groupe Etat islamique (EI) avaient fait 45 morts dans deux églises coptes (chrétiennes) du nord du pays, à Tanta et Alexandrie.