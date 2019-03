Libération sous caution de Carlos Ghosn : le procureur fait appel

Le bureau des procureurs de Tokyo a fait appel mardi de la décision du tribunal d'autoriser la mise en liberté sous caution de Carlos Ghosn, a indiqué le tribunal de la capitale japonaise. Le juge avait décidé quelques heures plus tôt d'accepter la requête de libération de l'ex-patron de Renault et Nissan, moyennant le versement d'une caution de quelque huit millions d'euros et sous conditions restrictives garantissant qu'il resterait au Japon et ne pourrait pas détruire des preuves.

Un avis devrait être rendu rapidement. Un deuxième juge doit désormais examiner cet appel et son avis devrait être rendu rapidement. Si l'appel interjeté n'inverse pas la décision, Carlos Ghosn, incarcéré depuis plus de trois mois, pourrait sortir de prison dès mardi, à moins que le bureau du procureur ne l'arrête à nouveau sur d'autres chefs d'accusation.

Avant même que Carlos Ghosn ne soit certain de sortir, l'avocat français de la famille, François Zimeray, s'est réjoui d'une décision qui "met fin a une détention qui était absolument cruelle et brutale", la qualifiant de "bonne surprise".

Le risque de fuite est faible selon le tribunal. Le montant de la caution a été fixé à un milliard de yens (8 millions d'euros). Le tribunal a estimé mardi que le risque de fuite ou d'altération de preuves était faible, mais il a assorti son choix de conditions restrictives : obligation de résider au Japon, interdiction de quitter le pays même pour un bref séjour et dispositions pour éviter sa fuite et la destruction de preuves.

Fraude et abus de confiance. Carlos Ghosn a été inculpé pour minoration d'une partie de ses revenus pour un montant de 9,23 milliards de yens (74 millions d'euros) de 2010 à 2018, dans les rapports de Nissan remis aux autorités boursières. Il a également été mis en examen pour abus de confiance.