Liban : une vidéo montre d'intenses explosions dans un village frontalier d'Israël

Des images vérifiées par l'AFP lundi ont montré des détonations massives dans un village libanais frontalier d'Israël, où des centaines de maisons ont été détruites par l'armée israélienne selon un responsable local. Les images aériennes postées sur les réseaux sociaux montrent le dynamitage de plus d'une dizaine de bâtiments à Meiss el-Jabal, dans le sud du Liban.

Sept villages dynamités

D'épais champignons de fumée s'élèvent dans le ciel, témoignant de l'intensité des explosions. Depuis qu'Israël a lancé une opération au sol fin septembre dans le sud du Liban, de nombreuses images prises par son armée depuis les airs ont montré des scènes similaires dans plusieurs villages frontaliers, dont Mheibib, près de Meiss el-Jabal. Israël dit vouloir neutraliser dans le secteur le Hezbollah pro-iranien, contre lequel il est en guerre ouverte depuis plus d'un mois, et l'éloigner de la frontière, afin de permettre le retour des habitants du nord qui ont fui ses tirs incessants depuis un an.

Le Hezbollah accuse de son côté l'armée israélienne de mener "une politique de terre brûlée" et de vouloir créer un "no man's land" à la frontière. La vidéo de Meiss el-Jabal montre d'énormes explosions près d'un hôpital, qui a été évacué selon le maire Abdel-Moneem Choukair. "70% de Meiss el-Jabal est détruit", a-t-il affirmé à l'AFP, alors que la localité compte quelque 1.200 maisons. "L'objectif de l'ennemi israélien est la destruction systématique" du village, a assuré le maire.

Il a précisé que le village avait été déserté par ses habitants mais que quatre personnes, âgées de 85 à 90 ans, y étaient toujours bloquées en attendant d'être secourues par la Croix-Rouge et l'armée libanaises. Dans un communiqué lundi, le Premier ministre libanais Najib Mikati a dénoncé "les crimes de meurtre et de destruction" israéliens.

Fin octobre, l'agence de presse libanaise Ani recensait sept villages frontaliers où les forces israéliennes ont dynamité jour après jour des maisons. Le 26 octobre, l'armée israélienne assurait avoir utilisé "400 tonnes d'explosifs" pour détruire "un tunnel" abritant des "missiles anti-char" et des "roquettes RPG" du Hezbollah dans le village de Adaissé, situé à la frontière.