Liban : trois morts dans des frappes israéliennes dans le sud du pays

Trois personnes, parmi lesquelles deux combattants du Hezbollah, ont été tuées dans des frappes israéliennes ayant visé dans la nuit plusieurs villes du sud du Liban, ont rapporté samedi le parti chiite et l'Agence nationale d'information (Ani, officielle). La frontière entre le Liban et Israël est le théâtre d'échanges de tirs quasi-quotidiens depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël dans la bande de Gaza il y a plus de six mois. Depuis le début de la semaine, le Hezbollah a intensifié ses tirs alors que la guerre à Gaza ne connaît pas de répit.

Dégâts matériels

Dans deux déclarations distinctes, le mouvement chiite pro-iranien a annoncé la mort de deux de ses combattants originaires de Kafr Kila et Khiam dans des frappes israéliennes, sans préciser le lieu. L'Agence nationale d'information a pour sa part rapporté que "des avions de combat israéliens ont mené aujourd'hui (samedi) à l'aube deux raids sur les villes de Kfar Chouba et chebaa", qui ont entraîné "la mort du citoyen Qasim Asaad" à Kfar Chouba.

Ces dernières heures, plusieurs villes du sud du Liban ont été soumises à des frappes israéliennes qui, selon l'Ani, ont causé des dégâts matériels. Le Hezbollah a annoncé samedi dans un communiqué avoir visé "de nouvelles positions de soldats ennemis" à l'ouest de Shumira, dans le nord d'Israël, après avoir visé la veille deux sites militaires avec des dizaines de roquettes Katioucha, en réponse à une frappe israélienne.

Jamaa islamiya, un groupe islamiste libanais proche du Hamas palestinien, a affirmé vendredi que deux de ses cadres avaient été tués dans cette frappe israélienne dans l'est du Liban. L'armée israélienne a confirmé que son aviation avait "frappé et éliminé Mosab Khalaf dans la région de Meidoun au Liban, un terroriste de haut rang de l'organisation terroriste Jamaa Islamiya qui a préparé un grand nombre d'attaques terroristes contre Israël".