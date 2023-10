Les Etats-Unis sanctionnent des membres et des agents du Hamas

Le département américain du Trésor a annoncé mercredi des sanctions contre dix "membres-clé du Hamas", des agents et personnes participant au financement des activités du groupe islamiste palestinien, installés à Gaza mais aussi au Soudan, en Turquie, Algérie et au Qatar.

"Les Etats-Unis prennent des décisions rapides et décisives pour viser les financeurs et soutiens du Hamas à la suite du massacre brutal et inadmissible de civils israéliens, y compris des enfants", a déclaré la secrétaire au Trésor Janet Yellen dans un communiqué, en référence à l'attaque meurtrière du Hamas le 7 octobre sur le territoire israélien.

Les gestionnaires des portefeuilles d'investissements du Hamas

Plus de 1.400 personnes sont mortes en Israël depuis le début de la guerre, pour la plupart des civils tués le jour de l'attaque du Hamas, qui a aussi enlevé 199 personnes selon l'armée israélienne. Israël a riposté par une intense campagne de frappes sur la bande de Gaza et au moins 3.478 Palestiniens ont été tués, selon le Hamas.

Les sanctions américaines, qui visent notamment "les membres gérant les portefeuilles d'investissements du Hamas", ont été annoncées au moment où président américain Joe Biden est en visite en Israël. Elles ciblent entre autres un agent financier installé au Qatar "proche de l'Iran" ainsi que les responsables d'une base de cryptomonnaies installée à Gaza.

Gel des avoirs

L'un des chefs militaires des brigades Al-Qassam, la branche armée du Hamas, accusé d'avoir participé à "la coordination avec des factions palestiniennes séparées des attaques sur Israël" est aussi concerné, mais présumé mort après une frappe aérienne.

"Ces réseaux d'investissements sont dirigés par les membres les plus élevés de la direction du Hamas et leur permet de vivre dans le luxe alors que les Palestiniens de Gaza sont confrontés à des conditions économiques et de vie très difficiles", a ajouté le département du Trésor.

A ce jour, les autorités américaines ont pris des sanctions contre "près de 1.000 personnes ou organisations ayant des liens avec le terrorisme ou le financement du terrorisme par le régime iranien ou des organisations proches, dont le Hamas, le Hezbollah et d'autres groupes terroristes affiliés à l'Iran dans la région".

Les sanctions prévoient notamment le gel des avoirs, détenus directement ou indirectement, des personnes concernés aux Etats-Unis et l'interdiction pour toute personne ou entité américaine ou réalisant des opérations avec le dollar américain de mener des transactions avec les personnes sanctionnées.