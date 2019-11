"Les citoyens se lèvent", le quatrième épisode de notre série historique "Derrière le mur"

Toute la semaine précédent l'anniversaire de la chute du mur de Berlin, prévue samedi 9 novembre, Europe 1 vous fait revivre l'Histoire à travers une rétrospective peu ordinaire : "Derrière le mur". L'occasion de revivre la Guerre froide racontée à travers les archives d'Europe 1, riches de 500 extraits sonores captés par les micros d'Europe 1 entre 1955 et 1989 et qui ont fait l'Histoire.

Cinq épisodes sont diffusés tout au long de la semaine entre 19h30 et 20h dans le Grand journal du soir de Nathalie Lévy, guidés par les commentaires passionnés de Sophie Larmoyer et Didier François et produit et réalisé par Sébastien Guidis avec le service documentation et archives d'Europe 1.

Le quatrième épisode, intitulé "Les citoyens se lèvent" a été diffusé mercredi. Avec les riches archives d'Europe 1, revivez le début de la fin, avec les nombreuses contestations citoyennes et les soulèvements qui mèneront à la détente. Des manifestations anti-Vietnam aux soulèvements en Tchécoslovaquie (Printemps de Prague), en Pologne (les grèves ouvrières de Gdansk, l'émergence de Solidarnosc et de Lech Walesa) en passant par le rôle des intellectuels, scientifiques et artistes, avec le dissident Soljenitsyne ou le communiste critique Yves Montand.

