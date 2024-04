Le retrait du sud de Gaza, probablement juste une période de «repos» des troupes israéliennes, selon la Maison Blanche

Un porte-parole de la Maison Blanche a estimé ce dimanche que le retrait du sud de Gaza annoncé par l'armée israélienne était probablement simplement une période de "repos" pour ses troupes. "D'après ce que nous comprenons, et d'après leurs annonces publiques, il s'agit en fait d'une période de repos et de remise en forme pour ces troupes qui sont sur le terrain depuis quatre mois", a déclaré John Kirby sur ABC. D'après ce responsable américain, le retrait israélien n'est "pas nécessairement" indicatif d'une "nouvelle opération à venir pour ces troupes".

Israël a annoncé avoir retiré ses troupes du sud de la bande de Gaza, notamment de la ville de Khan Younès, après des mois de combats acharnés contre le Hamas qui ont engendré une catastrophe humanitaire et valu à Israël une salve de critiques, y compris de ses alliés. L'attention se porte désormais sur Rafah où, malgré l'inquiétude de nombreuses capitales étrangères, Israël s'est dit déterminé à engager une offensive terrestre alors que plus de 1,5 million de Gazaouis y ont trouvé refuge.

La crainte d'une escalade de la violence

La guerre de Gaza a été déclenchée après l'attaque sans précédent du Hamas sur le territoire israélien il y a six mois, le 7 octobre, qui a entraîné la mort de plus de 1.170 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP fondé sur des chiffres officiels israéliens. Au moins 33.175 personnes, en majorité des femmes et des enfants, ont été tuées dans la campagne de représailles militaires d'Israël, selon le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé depuis 2007 par le Hamas.