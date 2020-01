Le rappeur Akon se lance dans l’écotourisme et crée Akon city

Akon city, c’est le nom du village que le rappeur Akon va créer au Sénégal, comme on peut le lire ici sur le site du journal Ouest France. Le rappeur d’origine sénégalaise est très engagé pour l’Afrique et dans les causes écologiques. Il réunit ses deux engagements en créant en accord avec le ministère du Tourisme du Sénégal Akon City, un village de tourisme durable. Pour mener son projet, le gouvernement sénégalais lui offre un terrain de 800 hectares situé dans le village de Mbodiène, au sud de Dakar.

Akon, un rappeur déjà engagé pour l’Afrique

Akon city n’est pas le premier projet que le rappeur entreprend en Afrique. Il y a deux ans, il lançait l’Akoin, une cryptomonnaie qu’il entend instaurer comme monnaie courante pour assurer sécurité monétaire et stabilité financière aux pays africains. En 2015, Akon participait au financement de l’énergie solaire sur le continent africain en lançant Akon Lighting Africa. Grâce à ce projet, des installations solaires ont été installées dans plus d’une dizaine de pays. Un artiste engagé.