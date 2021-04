Le prince Charles, héritier de la couronne britannique, a rendu hommage samedi au prince Philip, décédé vendredi, déclarant que son "cher papa" lui "manquera énormément" et saluant son "service remarquable et dévoué" à son pays. "Comme vous l'imaginez, mon père manquera énormément à ma famille et moi", a déclaré le prince dans une déclaration télévisée, remerciant le public pour son soutien "dans ce moment particulièrement triste".

