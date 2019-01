Le prince Philip, 97 ans, de retour au volant... sans ceinture de sécurité

Le prince Philip, époux de la reine d'Angleterre Elizabeth II, a dû s'entretenir avec la police, après avoir pris le volant sans attacher sa ceinture de sécurité, deux jours seulement après être sorti indemne d'un accident de la route.

"Des conseils appropriés ont été donnés". La police s'est saisie du dossier après que des journaux eurent publié des photos prises samedi montrant le prince, âgé de 97 ans, sans ceinture de sécurité, au volant d'une nouvelle Land Rover Freelander sur le domaine royal de Sandringham, à l'est de l'Angleterre. Une porte-parole de la police locale a indiqué que la police était au courant des photographies et a précisé que "des conseils appropriés ont été donnés au conducteur".

Le prince Philip fait parler de lui. Une événement qui survient seulement deux jours après que le prince ait été sorti indemne mais "ébranlé" d'un accident de la route survenu jeudi près de Sandringham, où Elizabeth et Philip passent une grande partie de l'hiver. La puissante Land Rover Freelander que conduisait le prince s'est renversée après être sortie d'une allée du domaine royal pour s'engager sur une route et être entrée en collision avec une autre voiture. Dans la Kia se trouvaient deux femmes et un bébé de neuf mois qui était à l'arrière et n'a pas été blessé. La passagère a eu un poignet cassé et la conductrice a été légèrement blessée à un genou.

D'un tempérament fougueux et doté d'un humour réputé corrosif, auteur de gaffes parfois aux relents xénophobes, le prince Philip avait pris en août 2017 sa retraite de ses fonctions publiques après avoir participé à plus de 22.000 engagements publics officiels depuis l'accession de son épouse au trône en 1952.