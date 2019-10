Le prince Harry admet que William et lui suivent "des chemins différents"

Le prince Harry a reconnu que son frère, le prince William, et lui suivent désormais "des chemins différents" et que leurs relations traversent "des bons jours", mais aussi "des mauvais jours".

"En tant que frères, vous savez, il y a de bons jours et il y a de mauvais jours". Dans une interview à la chaîne ITV pendant son voyage en Afrique australe avec son épouse Meghan Markle, le prince Harry s'est exprimé au sujet de rumeurs qui, depuis quelques mois, font état d'un froid dans les relations avec son frère aîné. "Inévitablement, des choses se passent" en raison de la pression à laquelle la famille royale doit faire face et de leurs obligations protocolaires, a-t-il dit. "Nous sommes frères. Nous serons toujours frères", a poursuivi Harry. "Nous sommes certainement sur des chemins différents en ce moment mais je serai toujours là pour lui, tout comme je sais qu'il sera toujours là pour moi". "En tant que frères, vous savez, il y a de bons jours et il y a de mauvais jours", a-t-il ajouté.

Lors de la même interview, Meghan Markle, qui a épousé Harry en 2018, a reconnu que l'année écoulée avait été "difficile" en raison de la pression des médias. "Quand j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari, mes amis étaient vraiment contents parce que j'étais heureuse, mais mes amis britanniques m'ont dit : 'je suis sûr qu'il est génial, mais tu ne devrais pas le faire (l'épouser) parce que les tabloïds britanniques détruiront ta vie", a-t-elle raconté.

Le couple a lancé début octobre une vaste offensive judiciaire contre les tabloïds.