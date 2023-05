Le premier avion de ligne de conception chinoise a réalisé son vol commercial inaugural

C’est le premier moyen-courrier entièrement fabriqué par la Chine à l’exception notable du moteur fourni par le groupe français SAFRAN. Le vol MU9191 s’est posé ce dimanche en douceur sur le tarmac de l’aéroport international de Pékin avec 130 passagers à son bord.

Un concurrent direct de l'Airbus A320

Un premier vol commercial réussi pour le C919, concurrent direct de l'Airbus A320 l'avion le plus vendu au monde. Un exploit face au duopole que constituent Airbus et Boeing. "C'est très très difficile de construire un avion. Il est évident que Boeing existe depuis plus de 100 ans, Airbus depuis plus de 50 ans", explique Haro Chen, expert en aviation commerciale.

10 ans pour réussir ce défi

Il aura fallu dix ans seulement à la Chine pour réussir ce défi. L’appareil coûte au final deux fois plus cher que prévu, soit quasiment le même prix que ses concurrents occidentaux. Mais pour la Chine c’est d'abord une question de prestige. Les compagnies nationales ont déjà commandé plus de 300 appareils mais il faudra encore attendre pour le voir voler à l’étranger. Le C919 n'a pas encore reçu le feu vert des régulateurs européen et américain.